Опубликованы кадры возвращения палестинцев на север сектора Газа

На видео запечатлены толпы людей, идущих вдоль побережья. Многие несут в руках личные вещи.

Мирные жители массово уехали с севера сектора Газа после того, как в 2023 году Израиль издал распоряжение покинуть район, где проводилась военная операция.

Люди перебрались на юг сектора. Им не разрешали возвращаться вплоть до 27 января 2025 года.

Палестинцы стали возвращаться в свои дома на севере сектора Газа в рамках сделки о прекращении огня между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС. Еврейское государство разрешило людям вернуться в обмен на обещание группировки освободить заложников-израильтян.

Всего в рамках первой фазы прекращения огня ХАМАС освободит 33 заложника.