Опубликован вероятный маршрут полета Путина в Будапешт на саммит по Украине

AirLive: Путин полетит на саммит по Украине через нейтральные воды и Турцию

Передвижение президентского самолета Ил-96-300ПУ с российским лидером Владимиром Путиным на борту в Будапешт для участия в саммите по украинскому вопросу вместе с американским президентом Дональдом Трампом, предположительно, будет осуществляться через нейтральные воды над Черным морем и территорию Турции, сообщает «Военная хроника» со ссылкой на AirLive.

Предполагается, что маршрут самолета Путина будет пролегать не только через нейтральные воды Черного моря, но и через акватории Средиземного и Адриатического морей, а также над Боснией и Герцеговиной и Сербией.

Сопровождение самолета президента РФ над Черным, Средиземным и Адриатическим морями, вероятно, будет обеспечено многоцелевыми истребителями Су-35С и Су-30СМ, возможно, с базы Хмеймим. Не исключается использование самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У и одного из фрегатов проекта 11356Р.

В воздушном пространстве Боснии и Герцеговины, Сербии и Венгрии к сопровождению могут быть привлечены турецкие истребители F-16C, сербские МиГ-29СЭ и венгерские JAS-39C. Из-за текущей сложной военно-дипломатической обстановки общая длина маршрута может достигнуть 5 тыс. км. Варианты пролета через Румынию и Польшу рассматриваются как наименее приоритетные.

Ранее в Кремле объяснили, почему для встречи Путина и Трампа в этот раз выбрали Будапешт. В прошлый раз российский и американский лидеры встречались на территории Аляски.

