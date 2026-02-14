Определимся с отношениями? Гренландия получила валентинку от США

Фото - © Картинка, опубликованная в официальном аккаунте Белого дома в соцсети X

сегодня в 13:27

Гренландия получила валентинку от США и призванием определиться

Соответствующая публикация появилась.

«Пришло время определиться с нашими отношениями», — говорится в открытке, размещенной в аккаунте администрации Штатов в соцсети X.

Еще Белый дом опубликовал валентинку с фотографией похищенного президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которую сделали во время американской операции в начале января 2026 года.

«Ты захватил мое сердце», — подписан снимок.

Ранее российский военный эксперт Алексей Леонков заявил, что американский президент Дональд Трамп однозначно получит Гренландию, что бы не предприняли европейские страны.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.