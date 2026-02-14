Определимся с отношениями? Гренландия получила валентинку от США
Фото - © Картинка, опубликованная в официальном аккаунте Белого дома в соцсети X
Американский Белый дом опубликовал валентинку c Гренландией. США призвали остров «определиться с отношениями», сообщает «Лента.ру».
Соответствующая публикация появилась.
«Пришло время определиться с нашими отношениями», — говорится в открытке, размещенной в аккаунте администрации Штатов в соцсети X.
Еще Белый дом опубликовал валентинку с фотографией похищенного президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которую сделали во время американской операции в начале января 2026 года.
«Ты захватил мое сердце», — подписан снимок.
Ранее российский военный эксперт Алексей Леонков заявил, что американский президент Дональд Трамп однозначно получит Гренландию, что бы не предприняли европейские страны.
