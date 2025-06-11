Оппозиция в Венгрии с радужными флагами протестует против ограничений НКО

В Будапеште протестуют против закона о «прозрачности» с флагами ЕС и ЛГБТ*

У здания венгерского парламента в Будапеште проходит акция протеста против законопроекта «о прозрачности общественной жизни», который предусматривает жесткий контроль над организациями, получающими финансирование из-за рубежа, сообщает РИА Новости .

Демонстрация под названием «Гражданское сопротивление» собрала участников с флагами Венгрии, Евросоюза и ЛГБТ*-движения

С трибуны звучали резкие выступления против правительства Виктора Орбана, включая призывы к его отставке и антироссийские лозунги. Акцию организовал публицист Роберт Пужер, а единственным выступавшим политиком стал независимый депутат Акош Хадхази, известный своими провокационными акциями — в марте он был оштрафован за дымовые шашки во время обсуждения запрета ЛГБТ*-парадов.

Полиция не препятствует демонстрантам, обеспечивая порядок без силового вмешательства.

Законопроект, аналогичный вызывавшему споры в Грузии, предполагает создание реестра НКО и СМИ, финансируемых из-за рубежа, с обязательной декларацией доходов их руководителей.

Оппозиция считает его инструментом давления на независимые организации и требует полной отмены, а не переноса обсуждения на осень.

Премьер-министр Виктор Орбан, ссылаясь на опыт США, настаивает на необходимости защиты суверенитета от иностранного влияния. В феврале он поблагодарил Дональда Трампа за разоблачение «темных схем» USAID и призвал очистить Венгрию от организаций, финансируемых из-за рубежа. Критики, однако, видят в этом шаге угрозу гражданским свободам и дальнейшую изоляцию страны в ЕС.

Протест отражает растущее напряжение между правительством Орбана и прозападной оппозицией, особенно на фоне ужесточения законодательства о НКО и ЛГБТ*-сообществе.

* признано экстремистским в РФ