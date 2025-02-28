В Будапеште отменили ЛГБТ-парады* бывшего посла США в Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в Будапеште больше не будут проводиться ЛГБТ-парады*, которые возглавлял бывший посол США Дэвид Прессман, сообщает РИА Новости .

Открытый представитель нетрадиционной ориентации* Прессман покинул Венгрию в начале января перед инаугурацией президента США Дональда Трампа. Кто займет эту должность теперь, пока не сообщается.

Орбан отметил, что «ЛГБТ-лихорадка»* пока не захлестнула Венгрию, хотя страна испытывает огромное давление со стороны Запада. Премьер-министр подчеркнул, что такие ситуации будут пресекаться. В Конституции планируют узаконить существование только двух полов.

«Американский посол, который ранее ходил во главе „прайда“ в Будапеште, уже уехал, поэтому это мероприятие больше не находится под международной защитой, и оно не состоится», — заявил Орбан.

Ранее во время беседы с Орбаном американский журналист Такер Карлсон затронул тему взаимоотношений внутри НАТО. После слов собеседника о Германии ведущий не смог сдержаться и расхохотался, соответствующий ролик он опубликовал в Сети.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.