В ходе беседы с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном американский журналист Такер Карлсон затронул тему взаимоотношений внутри НАТО. После слов собеседника о Германии ведущий не смог сдержаться и расхохотался, соответствующий ролик он опубликовал в Сети, пишет РИА Новости .

В разговоре с Орбаном Карлсон обсуждал диверсию на газопроводах «Северные потоки». Комментарии Орбана о пассивной позиции немецкого правительства вызвали неожиданную реакцию: и сам Карлсон, и присутствующая публика разразились хохотом. Журналист даже попытался скрыть свое веселье за ладонью, но безуспешно.

«Если бы это случилось с Венгрией, то был бы шум, вне всякого сомнения. Но, понимаете, это Германия», — сказал Орбан, после чего Карлсон начал смеяться.

Ирония ситуации заключалась в том, что второе по значимости государство НАТО стало жертвой «промышленного терроризма» со стороны своего главного союзника, при этом продолжая сохранять членство в альянсе.

Расследование диверсии на газопроводе требует поиска тех, кто обладал как мотивом, так и техническими возможностями для совершения подрыва. Такую позицию ранее озвучил в разговоре с Такером Карлсоном президент России Владимир Путин.