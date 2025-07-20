Оппозиция критикует власти ФРГ за приоритет финансирования Украины
Вайдель: Украина получит девять млрд евро из немецких налогов на ПВо
Правительство Германии рассматривает возможность закупки для Украины зенитных ракетных комплексов Patriot на сумму 5 млрд евро. Об этом заявила лидер партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель, раскритиковавшая решение Берлина, сообщает RT.
По её словам, эти средства могли бы пойти на снижение стоимости электроэнергии для немецких граждан, но вместо этого «Украина получает 9 млрд из немецких налогов».
Вайдель не уточнила, войдут ли в указанную сумму только ракеты или также пусковые установки. Официальные представители немецкого правительства пока не комментировали конкретные суммы военной помощи.
Ранее Берлин неоднократно заявлял о готовности продолжать поддержку Киева, включая поставки современных систем ПВО.