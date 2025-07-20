Оппозиция критикует власти ФРГ за приоритет финансирования Украины

Вайдель: Украина получит девять млрд евро из немецких налогов на ПВо

Правительство Германии рассматривает возможность закупки для Украины зенитных ракетных комплексов Patriot на сумму 5 млрд евро. Об этом заявила лидер партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель, раскритиковавшая решение Берлина, сообщает RT .

По её словам, эти средства могли бы пойти на снижение стоимости электроэнергии для немецких граждан, но вместо этого «Украина получает 9 млрд из немецких налогов».

Вайдель не уточнила, войдут ли в указанную сумму только ракеты или также пусковые установки. Официальные представители немецкого правительства пока не комментировали конкретные суммы военной помощи.

Ранее Берлин неоднократно заявлял о готовности продолжать поддержку Киева, включая поставки современных систем ПВО.