Оппозиция Грузии проводит очередной митинг в Тбилиси против результатов выборов

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ТАСС: в Тбилиси оппозиционеры вышли на митинг против результатов выборов

Члены оппозиционных политических сил Грузии, их сподвижники и активисты организовали митинг в Тбилиси. Они выступают против результатов выборов в парламент государства, сообщает корреспондент ТАСС .

Оппозиционеры собираются в разных частях городах. Одну группу заметили рядом со станцией метро «Марджанишвили», вторую у парка Ваке, третью рядом со зданием Федерации футбола Грузии.

Оппозиционнеры объединятся в одну крупную толпу рядом со зданием парламента. Там будет проводиться митинг против итогов выборов.

Выборы в парламент Грузии завершились 26 октября. С результатом 53,93% голосов выиграла правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». Политическая сила получила 89 мест из 150.

Оппозиционные партии прошли в парламент, однако у них было мало мандатов. Поэтому политики назвали выборы сфальсифицированными и с 4 ноября регулярно проводят акции протеста.