Космический выходной провели в Кашире

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Каширу на два дня захватили «Серебристые облака». Фестиваль начался с деловой программы в краеведческом музее. Герои России космонавты Елена Серова и Иван Вагнер рассказали, какой предстает Земля из космоса, ученые поделились результатами исследований, сообщили в пресс-службе местной администрации.

В музее также представили выставку фотографий серебристых облаков, в которую вошли снимки, сделанные Иваном Вагнером с МКС, работы каширской охотницы за серебристыми облаками Светланы Карнаух и астрофотографа-энтузиаста Николая Горбунова, представившего фото планет, далеких туманностей и галактик.

А на второй день набережная реки Оки превратилась в большую космическую площадку.

На мастер-классе по игре на ханге звучали фантастические мелодии других планет. Модели дефилировали в космических нарядах.

Каширский краеведческий музей представил лекторий для широкого круга слушателей и особый мастер-класс по тротуарной астрономии.

Турнир на кубок «Серебристые облака» вдохновил любителей спорта.

Праздничное настроение гостям дарили группа «Нетанцы» с воодушевляющими, атмосферными и таинственными текстами, каширские артисты.

Финальным аккордом стало огненное шоу «Зеркала». Пламя рисовало в темноте спирали галактик, и, казалось, сам космос стал близким.

Фестиваль «Серебристые облака» объединил науку, искусство и память об исследователе этого атмосферного явления Николае Ивановиче Гришине.

Как отметили гости фестиваля из соседнего округа, праздник получился незабываемым и зажег желание побывать на «Серебристых облаках — 2026».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.