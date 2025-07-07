Космический выходной провели в Кашире
Фото - © Администрация г.о. Кашира
Каширу на два дня захватили «Серебристые облака». Фестиваль начался с деловой программы в краеведческом музее. Герои России космонавты Елена Серова и Иван Вагнер рассказали, какой предстает Земля из космоса, ученые поделились результатами исследований, сообщили в пресс-службе местной администрации.
В музее также представили выставку фотографий серебристых облаков, в которую вошли снимки, сделанные Иваном Вагнером с МКС, работы каширской охотницы за серебристыми облаками Светланы Карнаух и астрофотографа-энтузиаста Николая Горбунова, представившего фото планет, далеких туманностей и галактик.
А на второй день набережная реки Оки превратилась в большую космическую площадку.
На мастер-классе по игре на ханге звучали фантастические мелодии других планет. Модели дефилировали в космических нарядах.
Каширский краеведческий музей представил лекторий для широкого круга слушателей и особый мастер-класс по тротуарной астрономии.
Турнир на кубок «Серебристые облака» вдохновил любителей спорта.
Праздничное настроение гостям дарили группа «Нетанцы» с воодушевляющими, атмосферными и таинственными текстами, каширские артисты.
Финальным аккордом стало огненное шоу «Зеркала». Пламя рисовало в темноте спирали галактик, и, казалось, сам космос стал близким.
Фестиваль «Серебристые облака» объединил науку, искусство и память об исследователе этого атмосферного явления Николае Ивановиче Гришине.
Как отметили гости фестиваля из соседнего округа, праздник получился незабываемым и зажег желание побывать на «Серебристых облаках — 2026».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.
«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.