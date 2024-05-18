Оппозиция готовит выдвижение единого кандидата на выборы президента Молдавии

сегодня в 13:06

Депутат молдавского парламента, член оппозиционного блока «Победа» Василий Боля заявил, что оппозиция республики дорабатывает стратегию участия в президентских выборах с единым кандидатом.

«Объединенная молдавская оппозиция дорабатывает свою стратегию участия в президентских выборах. Нужно исключить или иметь адекватный ответ на риск снятия единого кандидата с выборов», — написал молдавский депутат в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что молдавскому народу надоело терпеть нынешнюю власть. Однако молдаване вынуждены ее терпеть до осени, когда состоятся выборы президента.

Депутат добавил, что оппозиции необходим кандидат, которого граждане Молдавии будут готовы выбрать главой государства с первого тура выборов.

Выборы молдавского президента запланированы на 20 октября текущего года. Действующий лидер страны Майя Санду намерена баллотироваться на второй срок.

Ранее Еврокомиссар по бюджету и человеческим ресурсам Йоханнес Хан заявил, что Молдавия может присоединиться к Евросоюзу до 2030 года. Осенью текущего года в стране пройдет референдум о вступлении в ЕС.