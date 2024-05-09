Член Еврокомиссии: Молдавия может стать членом ЕС до 2030 г
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Европейский комиссар по бюджету и человеческим ресурсам Йоханнес Хан отметил, что Молдавия может присоединиться к ЕС до 2030 года, сообщает «Интерфакс».
По словам Хана, есть работа, которую предстоит сделать, однако уже «заметен положительный тренд».
«Еще предстоит работа, но, если она будет проделана вовремя, мы сможем приступить к реальным переговорам».
Йоханнес Хан
Европейский комиссар по бюджету и человеческим ресурсам
Также комиссар добавил, что Молдавии удастся провести необходимую работу и получить одобрение Совета Евросоюза, чтобы приступить к официальным переговорам.
В 2022 году Европейский совет признал европейскую перспективу Молдовы и предоставил ей статус страны-кандидата в члены ЕС, положив начало новому стратегическому этапу отношений между ЕС и Молдовой.
Президент Молдовы Майя Санду ранее сообщила, что осенью 2024 года в стране пройдет референдум о вступлении в ЕС.