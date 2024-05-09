сегодня в 16:08

Член Еврокомиссии: Молдавия может стать членом ЕС до 2030 г

Европейский комиссар по бюджету и человеческим ресурсам Йоханнес Хан отметил, что Молдавия может присоединиться к ЕС до 2030 года, сообщает «Интерфакс».

По словам Хана, есть работа, которую предстоит сделать, однако уже «заметен положительный тренд».

«Еще предстоит работа, но, если она будет проделана вовремя, мы сможем приступить к реальным переговорам». Йоханнес Хан Европейский комиссар по бюджету и человеческим ресурсам

Также комиссар добавил, что Молдавии удастся провести необходимую работу и получить одобрение Совета Евросоюза, чтобы приступить к официальным переговорам.

В 2022 году Европейский совет признал европейскую перспективу Молдовы и предоставил ей статус страны-кандидата в члены ЕС, положив начало новому стратегическому этапу отношений между ЕС и Молдовой.

Президент Молдовы Майя Санду ранее сообщила, что осенью 2024 года в стране пройдет референдум о вступлении в ЕС.