ООН в курсе о потенциальных нарушениях на выборах в Молдавии

Организация Объединенных Наций (ООН) внимательно наблюдает за ходом парламентских выборов в Молдавии и знает, что поступают сообщения о возможных нарушениях. Об этом рассказал заместитель представителя генсекретаря ООН Фархан Хака, сообщает РИА Новости .

Хак подтвердил, что ООН осведомлена о возможных нарушениях и вмешательстве извне в избирательный процесс. Во время брифинга для представителей прессы Хак призвал всех участников процесса проявить уважение к демократическим принципам, сохранять спокойствие и действовать ответственно.

Он также отметил важность воздержания от провокационных заявлений и действий, способных усилить напряженность, до официального объявления результатов Центральной избирательной комиссией.

Стоит отметить, что молдавские власти сделали все возможное, чтобы граждане их страны не могли нормально голосовать в России. На участках, где было организовано голосование, все двигалось настолько медленно, что сделать свой выбор смогли лишь четыре тысячи человек из 500 тысяч граждан Молдавии, которые в настоящее время живут в России.

Согласно информации молдавского Агентства государственных услуг, в Приднестровье насчитывается 362 тысячи граждан с паспортами Молдовы. Однако для их голосования было организовано всего 12 избирательных пунктов.

Примечательно, что количество участков для голосования в регионе систематически уменьшается. Если в 2021 году функционировал 41 пункт, то сейчас их число сократилось до 12.

Во время выборов в Приднестровском регионе наблюдались различные препятствия для избирателей: блокировались транспортные пути, распространялась информация о минировании зданий. По словам источников, предпринимались различные меры, препятствующие гражданам реализовать свое избирательное право.

Стоит отметить, что подобные инциденты происходили исключительно в ПМР, в то время как в других районах Молдовы сообщений о минированиях не поступало.

Кроме того, только на приднестровских участках был зафиксирован дефицит избирательных бюллетеней, что вызывает сомнения в надлежащей организации избирательного процесса.

Ранее ЦИК Молдавии сообщил, что оппозиционные партии набрали 49,54% внутри страны.

