«Он бормотал»: WSJ заявила об ухудшении состояния 81-летнего Байдена

По данным американской газеты The Wall Street Journal (WSJ), состояние здоровья президента США Джозефа Байдена начало ухудшаться. Подорванное здоровье 81-летнего политика особенно дает о себе знать во время встреч за закрытыми дверями, сообщает Общественная Служба Новостей .

Американские журналисты пишут, что в ходе переговоров о финансировании Украины Байден говорил вполголоса, читал «по бумажке», делал паузы и на продолжительное время закрывал глаза. WSJ отмечает, что в подобные моменты визави президента думали, что хозяин Белого дома мог «отключиться».

«В некоторые дни у него были свободные и спонтанные разговоры с республиканцами, а в другие он бормотал и, казалось, полагался на записи», — говорится в статье.

Ранее в Белом доме заявили, что суд над Хантером, сыном президента США Джо Байдена, не мешает главе государства исполнять свои обязанности.