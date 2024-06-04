Белый дом: суд над Байденом-младшим не мешает президенту США работать

Байден справляется со своими обязанностями на фоне процесса над его сыном

Президент США Джо Байден справляется со своими обязанностями на фоне судебного процесса над его сыном Хантером, сообщили в Белом доме.

«Совершенно нет», — ответила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на вопрос журналиста об эффективной работе Байдена в ходе разбирательства. Ее слова приводит ТАСС.

Она подчеркнула, что Байден держит в приоритете интересы американцев, но выражает поддержку своему сыну.

В отношении Хантера Байдена, уличенного в употреблении наркотиков, заведено дело о незаконном хранении оружия. Ему грозит заключение до 25 лет.