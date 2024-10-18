Путин: армия России становится одной из самых боеспособных и высокотехнологичных

Президент РФ Владимир Путин заявил, что российская армия становится не только одной из самых высокотехнологичных, но и наиболее боеспособных. Глава государства также отметил, что НАТО воюет с Россией руками украинских войск, сообщает «Кремль. Новости» .

Путин подчеркнул, что Киеву не жалко собственных военных, которые погибают в интересах других государств. Вместе с тем президент РФ заметил, что украинская сторона «не использует сама высокотехнологичное оружие», вместо нее это делает Североатлантический альянс.

«А российская армия и воюет сама, и продукты сама создает военные, и программное обеспечение делает сама. В этом огромная разница», — подчеркнул Путин на встрече с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС.

Политик подчеркнул, что Россия готова к продолжению борьбы с НАТО.

«А когда натовцам надоест с нами воевать — это у них тоже спросите. <…> И победа будет за нами», — добавил Путин.

Также российский президент ответил, почему решил не посещать саммит G20 в Бразилии.