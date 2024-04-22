Одесский пограничник во время патрулирования сбежал в Молдавию

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Брат одесского пограничника сообщил о его побеге в Молдавию из села Серпневое

Сбежавший пограничник переоделся в гражданскую одежду, когда его напарник заснул, и сбежал на территорию Молдавии, сообщает Telegram-канал «Политика Страны» .

Инцидент произошел в селе Серпневое Тарутинского района. Сбежавший пограничник не стал забирать оружие, он оставил его вместе с формой возле дерева и покинул страну.

О побеге одесского военнослужащего сообщил его брат в соцсетях. Сам автор публикации находится на фронте.

Ранее сообщалось, что элитные украинские десантники сдались в плен России. По их словам, командиры ВСУ бросают их как отработанный материал.