«Очень плохая идея»: Пушков назвал неудачной поездку Блинкена в Пекин
Пушков назвал «плохой идеей» опоздание Блинкена на встречу с Си Цзиньпином
Поездка американского государственного секретаря в Пекин оказалась «явно неудачной», заявил российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram.
«Опоздать на переговоры с лидером Китая — очень плохая идея»
Алексей Пушков
сенатор
Он сослался на всплывшие в Сети кадры, как председатель КНР ходит по залу в ожидании госсекретаря США.
Ранее Блинкен заявил, что если Китай не примет меры в отношении поддержки России со стороны Пекина, то это сделают США. Он уточнил, что обеспечение трансатлантической безопасности является «коренным интересом Соединенных Штатов».