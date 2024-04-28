«Очень плохая идея»: Пушков назвал неудачной поездку Блинкена в Пекин

Пушков назвал «плохой идеей» опоздание Блинкена на встречу с Си Цзиньпином

Поездка американского государственного секретаря в Пекин оказалась «явно неудачной», заявил российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram .

«Опоздать на переговоры с лидером Китая — очень плохая идея» Алексей Пушков сенатор

Он сослался на всплывшие в Сети кадры, как председатель КНР ходит по залу в ожидании госсекретаря США.

Ранее Блинкен заявил, что если Китай не примет меры в отношении поддержки России со стороны Пекина, то это сделают США. Он уточнил, что обеспечение трансатлантической безопасности является «коренным интересом Соединенных Штатов».