Блинкен: если Китай не решит проблему с поддержкой РФ, это сделают США
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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что если Пекин не примет меры в отношении поддержки России со стороны КНР, то это сделает Вашингтон, сообщает РИА Новости.
Блинкен уточнил, что обеспечение трансатлантической безопасности является «коренным интересом Соединенных Штатов».
«В ходе наших дискуссий сегодня я ясно дал понять, что, если Китай не решит эту проблему, это сделаем мы».
Энтони Блинкен
Госсекретарь США
По словам госсекретаря США, Китай не может улучшить отношения с Европой, при этом поддерживая РФ.
Власти США активно вводят вторичные санкции против иностранцев за сделки с Россией. Вторичные санкции вводятся в отношении зарубежных финансовых структур, которые помогают закупкам для российского ВПК.