сегодня в 17:43

Блинкен: если Китай не решит проблему с поддержкой РФ, это сделают США

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что если Пекин не примет меры в отношении поддержки России со стороны КНР, то это сделает Вашингтон, сообщает РИА Новости.

Блинкен уточнил, что обеспечение трансатлантической безопасности является «коренным интересом Соединенных Штатов».

«В ходе наших дискуссий сегодня я ясно дал понять, что, если Китай не решит эту проблему, это сделаем мы». Энтони Блинкен Госсекретарь США

По словам госсекретаря США, Китай не может улучшить отношения с Европой, при этом поддерживая РФ.

Власти США активно вводят вторичные санкции против иностранцев за сделки с Россией. Вторичные санкции вводятся в отношении зарубежных финансовых структур, которые помогают закупкам для российского ВПК.