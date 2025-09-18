«Очень чувствительно»: Путин прокомментировал мигрантскую проблему

сегодня в 17:05

Путин призвал не делать вид, что проблемы в «чувствительной» сфере миграции нет

Власть не должна делать вид, что проблемы в сфере миграции не существует, заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидерами фракций партий Госдумы. По его словам, россияне «очень чувствительно» относятся к этому вопросу, сообщает РИА Новости .

Вместе с тем Путин подчеркнул, что в миграционной политике приняты «многие решения», которые должны быть исполнены.

«Миграция — действительно, многие решения приняты. Надо добиться их исполнения. Это чувствительная сфера очень для граждан», — заявил российский лидер.

Во время встречи с главами думских партий Путин также высказался об идее вернуть Волгограду имя Сталинград.

