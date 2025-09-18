Путин подтвердил: в России могут переименовать город-миллионник

Над вопросом о возвращении Волгограду имени Сталинград в целом можно подумать, но этот вопрос будут решать местные жители, заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидерами фракций партий Госдумы. Однако глава государства также обратил внимание, что россияне не должны забывать о сталинских репрессиях, сообщает РИА Новости .

Идею о переименовании Волгограда озвучил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. В ответ Путин не исключил, что городу-миллионнику могут вернуть прежнее название, но этот вопрос должен «прежде всего решаться на региональном уровне».

«Надо подумать, местные жители решают. Но в целом нужно все, что связано с Великой Отечественной войной и тем, какую роль сыграл (руководитель СССР Иосиф — ред.) Сталин в Победе, иметь в виду и постараться это деполитизировать», — прокомментировал президент, отвечая на вопрос о перспективах переименования Волгограда в Сталинград.

Вместе с тем Путин признал, что «было много проблем, связанных с репрессиями», и Россия не должна это забывать.

«Много было проблем, связанных с репрессиями — это все понятно, этого нельзя выхолащивать, страна не должна этого забывать. Но также несправедливо забывать роль, которую сыграл этот конкретный человек в Победе советского народа в Великой Отечественной войне», — продолжил российский президент.

