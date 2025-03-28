«Обстоятельный разговор»: Кремль раскрыл детали переговоров Путина и Эрдогана

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели «обстоятельный телефонный разговор». Стороны обсудили конфликт на Украине, контакты Москвы и Вашингтона, российско-турецкие отношения и другие вопросы, сообщил Кремль .

Путин и Эрдоган поговорили касательно возобновления зерновой сделки (черноморской инициативы). На этот счет глава Турции поддержал диалог России и США и отметил, что Анкара готова содействовать продвижению черноморской инициативы.

Президент России, в свою очередь, поделился с визави оценкой нынешних контактов с США по мирному урегулированию на Украине и нормализации отношений Москвы и Вашингтона. Политики обсудили недавние переговоры РФ — США в Эр-Рияде и договоренность о 30-дневном энергетическом перемирии между россиянами и украинцами.

«При этом Владимир Путин обратил внимание на непрекращающиеся провокационные попытки киевского режима атаковать российскую энергетическую инфраструктуру», — отметил Кремль.

Помимо этого, Путин и Эрдоган обсудили будущее улучшение взаимовыгодного сотрудничества между Россией и Турцией. Президенты положительно высказались о наращивании двусторонних связей Анкары и Москвы и росте взаимной торговли.

Лидеры также обсудили ситуацию в Сирии, подчеркнув важность обеспечения единства, суверенитета и территориальной целостности страны.