сегодня в 18:30

Обращение Еревана и Баку о роспуске Минской группы разослано странам ОБСЕ

Ереван и Баку разослали странам ОБСЕ обращение о роспуске Минской группы. Об этом заявили в МИД Армении, сообщает РИА Новости.

Стороны пришли к решению закрыть Минский процесс. Ереван и Баку договорились об этом во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.

Решение упразднить Минскую группу по Карабаху стороны закрепили в совместной декларации. Они призвали государства-участников ОБСЕ принять это решение.

Минская группа была создана в 1992 году для поиска путей мирного урегулирования Карабахского конфликта.

Ранее Ереван и Баку заключили мирный договор. В рамках него они отказываются от взаимных территориальных претензий. Обе страны организуют делимитацию границы.