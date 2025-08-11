Азербайджан и Армения отказываются от взаимных территориальных претензий
Фото - © РИА Новости, Сергей Карпухин
Азербайджан и Армения отказываются от взаимных территориальных претензий. Государства также не будут применять силу по отношению друг к другу, сообщает ТАСС со ссылкой на проект мирного договора между странами.
В документе сказано, что на границе между Армений и Азербайджаном не будут размещены войска третьих государств.
Обе страны организуют делимитацию границы. Это сделают с помощью отдельного соглашения.
Ранее премьер Армении Никол Пашинян после трехсторонней встречи с президентами США Дональдом Трампом и Азербайджана Ильхамом Алиевым сказал, что между Ереваном и Баку установлен мир. Однако его еще необходимо будет институционализировать.