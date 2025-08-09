Премьер Армении Никол Пашинян по итогам трехсторонней встречи с президентами Соединенных Штатов и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым заявил, что между Ереваном и Баку установлен мир, сообщает РИА Новости .

«Конечно, этот мир надо еще институционализировать», — отметил он.

По его словам, начатый мирный процесс будет продолжен.

8 августа президент США Дональд Трамп, его азербайджанский коллега Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян встретились в Вашингтоне и подписали совместную декларацию по мирному урегулированию конфликта между Ереваном и Баку — о так называемом «Зангезурском коридоре» (который теперь называется «Мостом Трампа»). Похоже, что из трех сторон именно Армения стала проигравшей, поступившись своими национальными интересами ради призрачных перспектив сотрудничества с Западом.