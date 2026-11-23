Обозреватель китайской платформы Sohu увидел в словах Дональда Трампа о дружбе с Владимиром Путиным расчет на сделку с Москвой и давление на европейских союзников, сообщает «Царьград» .

Поводом для анализа стал пост Трампа в Truth Social от 21 ноября: он опубликовал фотографию рукопожатия с Путиным с подписью «Мой друг». Автор Sohu выделил три цели: договориться с Москвой, вызвать тревогу в Европе и укрепить имидж миротворца.

«Трамп, называя Путина другом, фактически расстилает красную ковровую дорожку для реализации условий Путина», — написал обозреватель Sohu.

По мнению автора, Трамп также стремится заставить Европу усомниться в необходимости дальнейшей помощи Киеву. Обозреватель напомнил о звонке политика участникам «коалиции желающих» в Берлине с советом прекратить тратить деньги на Украину.

Ранее Politico со ссылкой на европейских дипломатов сообщало об опасениях в Евросоюзе: там считают, что Путин может манипулировать Трампом на переговорах. В случае их провала Вашингтон, по опасениям собеседников издания, может договориться с Москвой напрямую — без участия Европы и гарантий для Украины.

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