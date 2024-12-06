Объявлена дата прямой линии Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что прямая линия с главой государства Владимиром Путиным пройдет 19 декабря. Вместе с ней состоится и большая пресс-конференция президента, сообщает ТАСС .

По словам представителя Кремля, на пресс-конференцию также приглашены представители иностранной прессы. Однако Песков отметил, что мероприятие не посетит известный американский журналист Такер Карлсон, который ранее брал интервью у Владимира Путина и основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, а накануне было опубликовано его интервью с главой российской дипломатии Сергеем Лавровым.

Песков добавил, что в ходе обработки вопрос россиян для прямой линии Путина применят искусственный интеллект. В Кремле подчеркнули, что организаторы прямой линии учли все «чувствительные вопросы» персональных данных граждан, поэтому сведения об обращающихся к президенту людях закодируют.

Прямая линия и большая пресс-конференция президента в 2024 году снова пройдут под названием «Итоги года с Владимиром Путиным», добавил пресс-секретарь.