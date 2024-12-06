Стало известно, придет ли Такер Карлсон на прямую линию Путина

В Кремле заявили, что известный американский журналист Такер Карлсон не будет участвовать в прямой линии и большой пресс-конференции президента России Владимира Путина. По словам пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова, мероприятие пройдет 19 декабря и будет называться «Итоги года с Владимиром Путиным», сообщает ТАСС .

Вместе с тем Песков отметил, что на событие пригласят представителей зарубежных СМИ.

В ходе обработки вопросов от граждан, поступающих на прямую линию Путина, будут активно применять искусственный интеллект. В Кремле также отметили, что данные об обращающихся на прямую линию россиянах закодируют, и организаторы мероприятия учли все «чувствительные вопросы» персональных данных граждан.

Накануне было опубликовано новое интервью от Такера Карлсона, героем которого стал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Песков считает, что Путин, скорее всего, пока не посмотрел свежее интервью главы отечественной дипломатии.

До этого Такер Карлсон также брал интервью у самого Владимира Путина и основателя мессенджера Telegram Павла Дурова.