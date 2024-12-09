NYT: ЦАХАЛ впервые за более чем полвека вышла за пределы Голан
Израильская армия впервые за более чем полвека вошла на территорию Сирии
Израильская армия впервые за более чем полвека вошла на территорию Сирии в районе Голанских высот, сообщает RT.
«В выходные израильские сухопутные войска вышли за пределы демилитаризованной зоны… что ознаменовало их первое открытое вторжение на территорию Сирии со времён Октябрьской войны 1973 года», — пишет издание The New York Times.
Вторжение произошло из-за опасений Израиля, что вооружённая сирийская оппозиция может взять под контроль район Голанских высот, указано в публикации.
Израиль захватил Голанские высоты во время войны на Ближнем Востоке в 1967 году и аннексировал большую часть территории в 1981 году.
Ранее ЦАХАЛ и США нанесли воздушные удары по территории Сирии.