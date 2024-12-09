NYT: ЦАХАЛ впервые за более чем полвека вышла за пределы Голан

сегодня в 05:23

Израильская армия впервые за более чем полвека вошла на территорию Сирии

Израильская армия впервые за более чем полвека вошла на территорию Сирии в районе Голанских высот, сообщает RT .

«В выходные израильские сухопутные войска вышли за пределы демилитаризованной зоны… что ознаменовало их первое открытое вторжение на территорию Сирии со времён Октябрьской войны 1973 года», — пишет издание The New York Times.

Вторжение произошло из-за опасений Израиля, что вооружённая сирийская оппозиция может взять под контроль район Голанских высот, указано в публикации.

Израиль захватил Голанские высоты во время войны на Ближнем Востоке в 1967 году и аннексировал большую часть территории в 1981 году.

Ранее ЦАХАЛ и США нанесли воздушные удары по территории Сирии.