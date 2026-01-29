NYT: Трамп может нанести удар по Ирану в ближайшие 48 часов

Президент США Дональд Трамп может ударить по Ирану в ближайшие 48 часов, но он еще не принял окончательного решения. Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на источники в Белом доме, сообщает «Осторожно, новости» .

Штаты усилили давление на Иран. Вашингтон рассматривает силовой сценарий, если страна откажется от сделки по ядерной программе. В этом случае возможны авиаудары по иранским лидерам и сотрудникам служб безопасности, атаки на ядерные объекты и правительственные учреждения.

Американский лидер еще не принял окончательного решения по данному вопросу, отмечает CNN. В данном регионе сосредоточены военно-морские силы и авиация США.

Иран, по информации СМИ, сейчас подает сигналы о готовности к диалогу, а также предупреждает о жестком ответе в случае атаки.

Ранее военные эксперты и специалисты по Ближнему Востоку заявили, что курдские вооруженные группировки, участвовавшие в массовых беспорядках и мятеже в Иране, могли получать финансовую и разведывательную поддержку от США и Израиля.

