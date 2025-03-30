Американские военнослужащие с базы в немецком Висбадене предоставляли ВСУ информацию о расположении Вооруженных сил РФ и координировали практически все удары из реактивных систем залпового огня HIMARS, сообщает газета New York Times .

«Каждое утро американские и украинские военные офицеры устанавливали приоритеты нацеливания — российские подразделения, части оборудования или инфраструктуру», — говорится в публикации.

В статье отметили, что бойцы ВСУ в значительной степени зависели от американских разведывательных данных, а оперативная группа «Дракон» осуществляла проверку и контроль практически каждого удара, наносимого РСЗО HIMARS.

Из материала следует, что в 2022 году Военно-морские силы Соединенных Штатов занимались координацией операций в крымских водах, а ЦРУ — атаками дронов ВСУ на российские корабли в Севастополе. В прошлом году Пентагон помогал Киеву наносить удары вглубь территории РФ.

В газете добавили, что анонимный руководитель европейский разведки «был ошеломлен» глубокой вовлеченностью американских военнослужащих в операциях киевского режима.

Ранее американская газета The New York Times писала, что ВСУ в 2024 году вошли в Курскую область с военной техникой союзников без ведома США. Киев сознательно держал партнеров в неведении.