NYT: США ответственны за удар по начальной школе в Минабе

В ходе продолжающегося внутреннего расследования специалисты выяснили, что именно США виновны в нанесении смертоносного удара крылатой ракетой Tomahawk по иранской начальной школе в Минабе, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на The New York Times (NYT).

Причиной такого удара могло стать применение устаревшей разведывательной информации, что в итоге привело к ошибочному наведению ракеты и гибели более 200 детей и учителей.

В статье подчеркивается, что происшествие с атакой на учебное заведение, где находились дети, безусловно, станет одним из самых трагических просчетов военного командования за последние десятилетия.

Школа для девочек «Шаджаре Тайебе» в Минабе подверглась удару 28 февраля, в день начала масштабной совместной операции США и Израиля против Ирана. По информации министра образования Алирезы Каземи, в результате погибли более 200 детей и сотрудников образовательного учреждения.

Ранее NYT сообщала, что удар по школе мог быть частью операции американских ВВС, нацеленной на базу морских сил КСИР, расположенную по соседству со школой. Данный вывод газета сделала на основе изучения спутниковых снимков.

6 марта иранские войска атаковали военные объекты США и Израиля. В КСИР заявили, что это был удар возмездия за атаку на школу в Минабе.

