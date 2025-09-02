NYT: мировые лидеры стали теплее относиться к Путину

Мировые лидеры стали охотнее проявлять готовность к взаимодействию с российским президентом Владимиром Путиным. Их отношение к нему потеплело, сообщает ТАСС со ссылкой на The New York Times.

Издание пишет, что близкие отношения Путина с политиками из других стран были видны на состоявшемся в Китае саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Так, российский лидер держался за руки с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и смеялся вместе с китайским лидером Си Цзиньпином.

Кроме того, президент РФ провел личные встречи с лидерами Ирана, Непала, Таджикистана, Турции и Вьетнама. Переговоры шли долго, «продолжались после полуночи».

The New York Times пишет, что отношение к Путину на мировой арене изменилось благодаря содействию президента США Дональда Трампа. Издание отмечает, что он помог «прекратить изоляцию российского лидера», приняв его на Аляске. При этом, например, отношения Трампа с Моди ухудшились после того, как Вашингтон раскритиковал Нью-Дели за покупку российской нефти.

Газета уточняет, что директор Института Кеннана Майкл Киммидж обратил внимание на построенную Россией «сеть отношений, которые важны для ее экономики».

Ранее стало известно, что по завершении официальной части переговоров между Россией и Китаем в Пекине Путин и Си Цзиньпин продолжили общение в личной резиденции главы КНР.