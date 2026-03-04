NYT: Иран связывался с ЦРУ и предлагал закончить войну

На второй день после начала операции Израиля и США против Ирана иранская разведка связалась с Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) и предложила прекратить конфликт. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники, сообщает «Лента.ру».