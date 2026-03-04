NYT: Иран связывался с ЦРУ и предлагал закончить войну
Фото - © Ingram Publishing / Фотобанк Лори
На второй день после начала операции Израиля и США против Ирана иранская разведка связалась с Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) и предложила прекратить конфликт. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники, сообщает «Лента.ру».
В публикации говорится, что сотрудники министерства разведки Ирана связались с ЦРУ «косвенно». Они захотели обсудить с американцами условия прекращения конфликта.
NYT утверждает, что высокопоставленные лица Израиля уговорили Вашингтон не принимать предложение иранской разведки. Еврейское государство намерено нанести максимальный ущерб военному потенциалу Ирана.
Сейчас США не воспринимают предложение иранской разведки всерьез.
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Тегеран наносит ответные удары.
Ранее в Иране заявили, что президент США Дональд Трамп «с клоунадами» израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху «втянул американский народ в несправедливую войну с Ираном».
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.