сегодня в 18:46

В Иране заявили о гибели более 500 военных США при ответных ударах

Секретарь иранского Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани утверждает, что при ответных атаках Ирана были убиты более 500 американских военных, сообщает ТАСС .

Он написал, что президент США Дональд Трамп «с клоунадами» израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху «втянул американский народ в несправедливую войну с Ираном».

Лариджани указал на количество погибших в ходе операции против Ирана американских солдат и порекомендовал республиканцу определиться, «кто для него на первом месте — Америка или Израиль».

Кроме того, Лариджани пригрозил расплатой за смерть аятоллы Али Хаменеи.

Ранее в КСИР заявили, что всего с начала конфликта погибли более 680 американских и израильских военных.

Между тем в США отметили, что в операции против Ирана участвуют более 50 тыс. военнослужащих. Также ожидается прибытие дополнительных сил.

