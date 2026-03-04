В Иране заявили о гибели более 500 военных США при ответных ударах
Фото - © РИА Новости
Секретарь иранского Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани утверждает, что при ответных атаках Ирана были убиты более 500 американских военных, сообщает ТАСС.
Он написал, что президент США Дональд Трамп «с клоунадами» израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху «втянул американский народ в несправедливую войну с Ираном».
Лариджани указал на количество погибших в ходе операции против Ирана американских солдат и порекомендовал республиканцу определиться, «кто для него на первом месте — Америка или Израиль».
Кроме того, Лариджани пригрозил расплатой за смерть аятоллы Али Хаменеи.
Ранее в КСИР заявили, что всего с начала конфликта погибли более 680 американских и израильских военных.
Между тем в США отметили, что в операции против Ирана участвуют более 50 тыс. военнослужащих. Также ожидается прибытие дополнительных сил.
