сегодня в 03:59

Брэд Купер: в операции США против Ирана участвуют более 50 тыс. военных

Глава американского Центрального командования ВС США генерал Брэдли Купер заявил, что в американской операции против Ирана участвуют более 50 тыс. военнослужащих и 200 истребителей, сообщает РИА Новости .

По его словам, в ближайшее время ожидается прибытие дополнительных сил.

«Эти силы несут колоссальную огневую мощь, что представляет собой крупнейшее наращивание США присутствия на Ближнем Востоке за целое поколение», — отметил он.

Накануне президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон начал масштабную операцию против Тегерана. Затем Израиль совершил превентивный удар, после которого Иран начал отвечать и обстреливать в том числе соседние государства, где расположены военные базы США.

В результате ударов погиб 86-летний верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В республике объявили 40-дневный траур и нерабочую неделю. На Ближнем Востоке вспыхнули массовые демонстрации после авиаударов, нанесенных США и Израилем по Ирану.

