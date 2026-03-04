сегодня в 02:41

КСИР: США и Израиль потеряли более 680 военных с начала конфликта

Более 680 американских и израильских военных США погибли и пострадали с начала конфликта с Ираном, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Fars.

«Согласно информации от разведывательных источников и данным полевого мониторинга, к четвертому дню боевых действий потери противника среди военнослужащих превысили 680 убитых и раненых», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 28 февраля США и Израиль начали совместную операцию против Ирана, целью которой является не допустить появление у Тегерана собственного ядерного оружия.

Позднее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Израиль не давил на США с целью начать операцию. Инициатором был Вашингтон.

