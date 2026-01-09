NYT: 16 танкеров вышли из венесуэльских вод вопреки блокаде США
Фото - © Виталий Аньков/РИА Новости
Группе из 16 танкеров удалось покинуть акваторию у берегов Венесуэлы вопреки блокаде Соединенных Штатов, сообщает радио «Говорит Москва».
«Одновременный побег всех этих судов — ставка на то, что у американских сил нет ни юридических полномочий, ни возможности остановить их всех сразу», — заявил источник американской газете The New York Times.
Экипажи судов организовали слаженную попытку прорыва, поэтому американским военным захватить только один танкер. Оставшиеся суда, в основном груженные нефтью, продолжили путь в Атлантический океан, а также направились к берегам Африки и Европы. Некоторые из них в процессе сменили флаг на российский триколор.
В издании отметили, что Военно-морские силы США продолжают преследовать несколько судов, которые загружались в Венесуэле.
Ранее Соединенные Штаты захватили очередной танкер у берегов Тринидада и Тобаго. Корабль шел из Венесуэлы и передвигался под флагом Восточного Тимора.
