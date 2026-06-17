Бросилась под колеса: байкер-подросток сбил заслуженную учительницу Бурятии

Байкер-подросток сбил пожилую женщину во дворе многоэтажки в Бурятии. При этом сторона защиты школьника утверждает, что заслуженная учительница республики сама бросилась под колеса, сообщает Baza .

Инцидент произошел в Гусиноозерске. Гонки юных мотоциклистов в жилых дворах привели к госпитализации 75-летней заслуженной учительницы Бурятии Нины Петешевой. Летом прошлого года, когда она занималась высадкой цветов во дворе, в нее на полной скорости влетел 15-летний байкер. В результате аварии у пенсионерки были диагностированы множественные переломы рук и ног. Сегодня пенсионерка продолжает реабилитацию и передвигается с трудом.

Дочь пострадавшей рассказала, что семья намерена добиться наказания для подростка и требовала компенсацию в размере 1,7 млн рублей для Нины Васильевны. Однако произошло неожиданное — сторона защиты не только не принесла извинений, но и отказалась возместить ущерб. Адвокат подростка заявил в суде, что пенсионерка сама бросилась под колеса умышленно.

Согласно версии защиты, пожилая женщина пыталась подставить молодых мотоциклистов. В качестве свидетелей она привлекла двух школьниц, которые заявили, что видели с балкона, как Нина Васильевна бросилась под мотоцикл.

Семья пострадавшей считает показания абсурдными и прилагает видеозапись ДТП. Дочь Нины Петешевой возмущена, что после аварии полицейские не изъяли мотоцикл и не привлекли юношу и его родителей к ответственности. Однако мотоцикл все же был помещен на штрафстоянку в тот же день, а мать водителя привлечена к ответственности и оштрафована на 30 тыс. рублей.

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