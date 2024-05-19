сегодня в 23:13

Экс-заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд назвала Харьков «российским городом», пишет РИА Новости со ссылкой на ее интервью телеканалу ABC News.

По словам политика, российская армия продвигается ко «второму российскому городу Харькову, который не находится на линии фронта».

Бывший дипломат заявила в связи с успехами российских военных, что нужно разрешить Киеву военные базы и логистику.

Ранее в субботу сообщалось об освобождении Старицы в Харьковской области.