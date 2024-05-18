Российская армия освободила Старицу в Харьковской области

сегодня в 13:21

Группировка «Север» освободила Старицу в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.

Как уточняется, ВС РФ продолжили продвижение в глубину обороны противника.

Также было нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Ветеренарное Харьковской области, Мирополье и Локня Сумской области.

Отражены за минувшие сутки четыре контратаки в районах населенных пунктов Липцы, Тихое и Воланск Харьковской области.

Украинские потери составили до 150 человек, танк, две бронемашины и два автомобиля.