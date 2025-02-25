Новый раунд переговоров между Россией и США ожидается 25 февраля

Делегации России и США снова встретятся для обсуждений украинского кризиса. По данным издания Die Zeit, второй раунд переговоров назначен на 25 февраля, пишет РБК .

Предварительно известно, что дату второго раунда российско-американских переговоров обозначили после того, как президент Франции Эммануэль Макрон приехал в Вашингтон и встретился с американским коллегой Дональдом Трампом.

Местом для переговоров также станет Эр-Рияд, где 18 февраля уже встречались представители обеих стран. В составе российской делегации на встрече был глава МИД РФ Сергей Лавров. Также на переговорах присутствовал госсекретарь Штатов Марко Рубио.

Ранее в Госдепе США заявили, что предметом новых переговоров между РФ и США станут условия, которые Москва должна выполнить, чтобы украинский конфликт завершился как можно скорее. По словам Рубио, на этих переговорах должны присутствовать «правильные люди».