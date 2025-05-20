Новый госпереворот в Сирии может произойти в «ближайшие недели», заявили США

США не исключают сценарий падения нового сирийского правительства в «ближайшие недели» и возникновения «масштабной гражданской войны» в стране, заявил госсекретарь Марко Рубио. По словам главы Госдепа, открытие американского посольства в САР также задерживается по соображениям безопасности, сообщает РИА Новости .

Рубио заявил, что в Сирии продолжают орудовать группировки боевиков, неподвластные новому руководству государства. По его словам, в целом ситуация в Сирийской Арабской Республике остается нестабильной.

«Дело не в переходных властях — мы не считаем, что они причинят вред. Проблема в других элементах на местах, которые представляют угрозу», — сказал министр иностранных дел США во время слушаний в сенате.

Сегодня, 20 мая, рядом с российской авиабазой «Хмеймим» в Сирии произошел стрелковый бой между российскими военными и четырьмя террористами-смертниками, сообщали СМИ. Предварительно, троих боевиков удалось уничтожить, смерть четвертого не подтверждалась — радикал отступал с места перестрелки, когда по нему выстрелили из противотанкового гранатомета.