В Сирии четверо террористов-смертников совершили нападение на российских военных, сообщает Mash . По данным канала, бойцы ВС РФ смогли ликвидировать трех боевиков, смерть четвертого пока не подтверждена.

Ранним утром 20 мая смертники пытались пройти охранные посты в портом городе Латакия, рядом с которым находится авиабаза «Хмеймим» с российскими военнослужащими. Армейцы вступили в стрелковый бой с радикалами и смогли уничтожить троих из них.

После гибели напарников четвертый террорист пытался сбежать. Российские военные стреляли в него из гранатомета, однако пока неизвестно, погиб ли он.

Информации о наличии пострадавших среди бойцов ВС России не приводится.

Личности боевиков уже установили, утверждает канал. По предварительным данным, все четверо радикалов — граждане Узбекистана, не признающие новую власть в Сирии.