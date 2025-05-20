Террористы-смертники напали на российских военных у авиабазы «Хмеймим» — СМИ
В Сирии четверо террористов-смертников совершили нападение на российских военных, сообщает Mash. По данным канала, бойцы ВС РФ смогли ликвидировать трех боевиков, смерть четвертого пока не подтверждена.
Ранним утром 20 мая смертники пытались пройти охранные посты в портом городе Латакия, рядом с которым находится авиабаза «Хмеймим» с российскими военнослужащими. Армейцы вступили в стрелковый бой с радикалами и смогли уничтожить троих из них.
После гибели напарников четвертый террорист пытался сбежать. Российские военные стреляли в него из гранатомета, однако пока неизвестно, погиб ли он.
Информации о наличии пострадавших среди бойцов ВС России не приводится.
Личности боевиков уже установили, утверждает канал. По предварительным данным, все четверо радикалов — граждане Узбекистана, не признающие новую власть в Сирии.