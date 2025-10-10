Гиперзвуковое оружие слишком дорого для повседневного применения ВС РФ на Украине, экономически оправданы массовые залпы «Орешника» по ключевым портам, сообщил РИАМО советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса МВД России Олег Иванников.

В пятницу президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам поездки в Таджикистан рассказал, что РФ разрабатывает новое вооружение. Его успешно испытывают.

«Гиперзвуковое оружие дорогое в производстве, и на Украине нет тех целей, которые отвечали бы экономической целесообразности применения такого оружия. С объектами критической инфраструктуры и производства вооружения на территории Украины вполне может справиться российский ракетный комплекс „Орешник“, и применен он будет в групповом исполнении», — сказал Иванников.

По его словам, очевидно, что в первую очередь для нанесения группового удара первыми будут порты Одессы, Николаева, дунайские.

«На Западе очень долго и вдумчиво принимают решения, изучая новые российские образцы вооружения. И по факту у них есть только два способа: первый — похитить научно-техническую документацию, что маловероятно; второй — изучить по крохам, по частицам, после боевого применения того или иного российского боеприпаса остатки и делать выводы о технологическом развитии российского ВПК. Поэтому Запад вынуждает Россию применить ракетный комплекс орешник, чтобы еще раз проанализировать его разрушающую мощь», — отметил эксперт.

Иванников также обратил внимание на то, что российская система ПВО сейчас отвечает все задачам и является лучшей в мире.

«Российская система ПВО по своему техническому обеспечению и функционалу превосходит любую ПВО во всех странах мира, в том числе и пресловутый „Железный купол“. Многоэшелонированная система ПВО России способна защитить граждан от любых террористических атак киевского режима. Если Соединенные Штаты Америки предоставят ракеты „Томагавк“, которые уже хорошо изучены нашими офицерами ПВО, то они будут они уничтожены и не перейдут рубеж поражения», — подчеркнул специалист.

