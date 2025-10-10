Путин рассказал, что Россия создала новое вооружение
Фото - © Сгенерировано Freepik
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам поездки в Таджикистан рассказал, что РФ разрабатывает новое вооружение. Его успешно испытывают, сообщает ТАСС.
Российское ядерное оружие более новое, чем у иностранных государств. Его развивают быстро, отметил Путин.
То, о чем говорилось в прошлые годы, продолжает развиваться. Вооружения совершенствуются, подчеркнул президент РФ.
«Думаю, у нас будет возможность сообщить в ближайшее время о новостях, о новом оружии, которое мы когда-то анонсировали», — сказал Путин.
Вооружение испытывают. Процесс проходит успешно.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.