Путин рассказал, что Россия создала новое вооружение

сегодня в 17:13

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам поездки в Таджикистан рассказал, что РФ разрабатывает новое вооружение. Его успешно испытывают, сообщает ТАСС .

Российское ядерное оружие более новое, чем у иностранных государств. Его развивают быстро, отметил Путин.

То, о чем говорилось в прошлые годы, продолжает развиваться. Вооружения совершенствуются, подчеркнул президент РФ.

«Думаю, у нас будет возможность сообщить в ближайшее время о новостях, о новом оружии, которое мы когда-то анонсировали», — сказал Путин.

Вооружение испытывают. Процесс проходит успешно.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.