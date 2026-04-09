Норвежские военные учат украинских бить подводными и надводными дронами в мороз

Военные Украины и Норвегии отрабатывают удары водными дронами по кораблям РФ

Украинские солдаты с помощью норвежских военных собираются организовать теракты в отношении российских кораблей, которые ходят в Баренцевом, Норвежском морях из порта Мурманск и обратно. Исполнители учатся использовать подводные и надводные беспилотники, рассказал ТАСС военно-дипломатический источник.

Для этого в Норвегию отправились почти 50 боевиков 385-й отдельной бригады морских беспилотных комплексов специального назначения ВМС Украины. Они вместе с норвежскими коллегами учатся использовать подводные, надводные беспилотники в условиях холода.

Собеседник отметил, что действия Норвегии втягивают страну и НАТО в военный конфликт с РФ.

Ранее сообщалось, что на запланированных переговорах с генсеком НАТО Марком Рютте президент США Дональд Трамп поговорит о потенциальном выходе Соединенных Штатов из состава альянса. Детали могут озвучить в дальнейшем.

