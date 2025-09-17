Нормализовать отношения: как Трамп уходит от санкций против России

В послании всем государствам НАТО и миру в социальной сети Truth Social американский лидер заявил, что готов ввести серьезные санкции в отношении Москвы, но только если все члены альянса будут действовать сообща.

«В любом случае я готов нажать на пуск, когда будете готовы вы. Просто скажите, когда? Если НАТО сделает, как я сказал, то конфликт быстро закончится, и все эти жизни будут спасены. Если нет, то вы тратите мое время, а также время и энергию Соединенных Штатов,» — написал Трамп.

Однако невыполнимые требования к ЕС и НАТО говорят о его нежелании бороться с Россией, его позицию разделяет и министр финансов США Скотт Бессент: он сообщил, что Штаты не намерены без Европы вводить пошлины в отношении Китая и бить по Москве таким образом.