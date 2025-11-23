Нобелевский лауреат: Елизавета II получала финансовые услуги от Эпштейна

Среди тысяч документов по делу Джеффри Эпштейна, опубликованных конгрессом США, содержатся сведения о возможных связях финансиста с британской королевской семьей, сообщает РИА Новости со ссылкой на Daily Express.

Согласно материалам, нобелевский лауреат по физике Мюррей Гелл-Ман, сам получавший финансовую поддержку от Эпштейна, заявлял о своем «впечатлении, что в число клиентов Эпштейна входит королева Англии». В документах также упоминается, что принц Эндрю приглашал Эпштейна и его сообщницу Гислейн Максвелл на день рождения Елизаветы II в 2000 году.

Букингемский дворец отказался комментировать эти сведения.

Ранее принц Эндрю был лишен королем Карлом III титулов в связи со скандалом вокруг связей с Эпштейном, обвинявшимся в торговле несовершеннолетними.

