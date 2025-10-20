Появились шокирующие подробности из мемуаров о королевской семье

В готовящихся к публикации мемуарах Вирджинии Робертс-Джуффре «Ничья девушка: воспоминания о пережитом насилии и борьбе за справедливость» содержатся новые утверждения о принце Эндрю, сообщает «Лента.ру» .

Согласно материалам, опубликованным изданием Daily Mirror, Робертс-Джуффре заявила о выкидыше после сексуального контакта с принцем Эндрю на частном острове Джеффри Эпштейна. Автор мемуаров описала инцидент, произошедший в компании принца и восьми девушек, не говоривших по-английски.

Робертс-Джуффри утверждала, что ее принуждали к сексу с Эндрю в 2001 году, когда ей было 17 лет. Принц Эндрю урегулировал судебный иск с Робертс-Джуффре в 2022 году, согласившись выплатить 12 миллионов фунтов стерлингов без признания вины. В результате скандала он был лишен военного патронажа и королевских покровительств. Вирджиния Робертс-Джуффре скончалась в апреле 2024 года. Публикация мемуаров запланирована на 21 октября.

Ранее принц Эндрю официально объявил об отказе от использования своего главного титула герцога Йоркского.