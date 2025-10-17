Брат короля Карла III не будет использовать титул герцога Йоркского

Британская королевская семья предпринимает беспрецедентные меры для защиты своей репутации на фоне продолжающегося скандала. Принц Эндрю официально объявил об отказе от использования своего главного титула герцога Йоркского, а также всех воинских званий и королевских наград, сообщает ТАСС .

В заявлении, распространенном пресс-службой Букингемского дворца, младший брат короля Карла III пояснил: «По итогам обсуждений с королем и членами моей семьи мы пришли к выводу, что продолжающиеся обвинения против меня отвлекают от той работы, которую делают Его Величество и королевская семья».

Джеффри Эпштейн — американский финансист, приговоренный за организацию сети по сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Его дело получило широкую огласку из-за масштабов преступлений и высокопоставленных связей. Эпштейн создал систему, в которой молодых девушек, включая несовершеннолетних, привозили в его особняки для оказания сексуальных услуг ему и его гостям. Среди фигурантов дела упоминались известные политики, бизнесмены и даже члены королевских семей, например принц Эндрю, что вызвало серьезный общественный резонанс.

В 2019 году Эпштейн был арестован, однако через несколько недель его нашли мертвым в тюремной камере.